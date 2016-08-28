В ДТП на МКАДе пострадало пять человек

Крупное ДТП, в котором пострадали пять человек, произошло на московской кольцевой автодороге. По сообщению пресс-службы ГИБДД Москвы, на 59-м километре внутренней стороны МКАД столкнулись три автомобиля.

Столкнулись «Жигули», Renault и Mercedes. Пока известно о пяти пострадавших. Машины сильно повреждены: похоже, что их скорость на момент аварии была немаленькой. На месте происшествия работают спасатели, медики и сотрудники Госавтоинспекции. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. По чьей вине произошла авария, следствию еще предстоит выяснить. Движение автотранспорта по МКАД от Можайского шоссе и до Строгино пока затруднено.