Квартиру известного российского рэпера обыскал Следком

В Москве в квартире известного рэп-исполнителя Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха, прошли следственные мероприятия.

Об этом сообщили в Twitter ассоциации "Агора". Сейчас музыканта везут на допрос к следователю.

Как сообщил руководитель организации Павел Чиков, в ходе прошедших обысков у Птахи ничего не было изъято.

Ранее адвокат музыканта Дмитрий Динзе сообщил о проведении следственных мероприятий в доме Птахи. В отношении рэпера накануне было возбуждено уголовное дело о разжигании межнациональной розни.

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