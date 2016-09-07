В Кировской области вора нашли с помощью соцсетей

5 сентября жительница Котельнича заявила в полицию, что у нее с лестничной площадки увели велосипед, который стоит больше 10 тысяч рублей. Информация о происшествии была выложена в Интернет.

Фото украденного «железного коня» опубликовал один из местных порталов "Типичный Котельнич", сообщает пресс-служба УВД по Кировской области. Уже через час в полицию позвонил один из жителей Котельнича.

Он опознал в украденное средство передвижения на улице. Котельничанин хорошо запомнил внешность вора. Вскоре злоумышленника задержали, а женщине вернули ее имущество. Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

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