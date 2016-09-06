Блокада редакции «Интера» в Киеве снята, активисты разошлись |В дом иркутского чиновника бросили бутылку с зажигательной смесью |Секс-скандал в московской школе №57: директору пришлось уйти |На собственной свадьбе невеста порезала девушке лицо |В альтернативных Паралимпийских играх примут участие 263 российских спортсмена |Бобслей включён в программу пекинской Паралимпиады 2022 года |Россию предупредили о возможном лишении права на проведение ЧМ-2021 |В Москве на мужчину с ребенком напал безработный |Путин поработал на G20 на благо российской экономики |Уильямс стала рекордсменкой по количеству побед в матчах турниров Большого шлема |В Полтавской области цыгане гнались за детьми, угрожая им топорами |Cборная Косова провела первый в истории страны матч под эгидой ФИФА и УЕФА |ЦСКА разрешили проводить матчи группового турнира Лиги чемпионов на новой арене |В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина |В Уфе охранник больницы убил коллегу |В Улан-Удэ женщина была насмерть забита табуреткой на глазах у детей |Житель Ялты, совершивший акт самосожжения, умер в больнице |В Польше разрушили кладбище советских солдат |В Москве вспыхнул автобус |Путин завил, что Россия будет поддерживать "нормандский формат" |Владимир Путин: Япония уже отказалась от спорных островов |Путин: Россию устраивает "несправедливая" цена на нефть |Путин посетит Самарканд, чтобы почтить память Ислама Каримова |Слуцкий не считает Россию футбольной страной |Путин тапками успокоил журналистов, не поделивших микрофон |Зачем Лионель Месси поменял имидж, изменившись до неузнаваемости (ФОТО) |В Москве голый мужчина в жилетке гаишника пытался останавливать машины |В ближайшие годы доходы федерального бюджета могут упасть до минимума |Женщина получила 16 лет за то, что "заказала" сына своего любовника |Путин назвал Египет приоритетным партнером и надежным другом России