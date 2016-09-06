В Иркутске пассажирский автобус врезался в рекламный щит: погибла женщина

Скончалась одна из пассажирок автобуса, который в Иркутске врезался в рекламную конструкцию.

Инцидент произошел 1 сентября.

Как сообщили журналистам в областном министерстве здравоохранения, в больницах на сегодняшний день до сих пор остаются 14 людей, находившихся в том автобусе. Среди них - четверо детей. Один ребенок получил серьезную черепно-мозговую травму, врачам удалось стабилизировать его состояние.

По факту произошедшего начата доследственная проверка по ст. 238 УК России (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

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