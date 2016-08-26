На трассе под Воронежем разлилось 8 тонн взрывоопасной жидкости

Дорожная авария с участием автоцистерны произошла на трассе "Дон" в Воронежской области. В результате по трассе разлилось около восьми тонн стирола - это взрывоопасное вещество.

Известно, что столкнулись автомобиль "Газель", автоцистерна и трактор-асфальтоукладчик. Из одной секции цистерны и разлилась легковоспламеняющаяся жидкость.

К месту происшествия стянуты 77 человек и 27 единиц техники для ликвидации последствий аварии.

Движение по трассе перекрывали на два часа. На месте работают представители МВД и Центра гигиены и эпидемиологии.

Также на месте происшествия организовали забор воздуха.