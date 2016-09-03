В Москве в жилом доме произошел взрыв

В жилом доме на юго-востоке Москвы произошел хлопок газа, сообщает столичный главк МЧС. Инцидент произошел в субботу вечером в квартире на первом этаже пятиэтажного дома по Волгоградскому проспекту.

Выяснилось, что хлопок без последующего возгорания произошёл в ванной комнате, испорчены внутренняя перегородка санузла и внешнее остекление квартиры. В результате взрыва пострадали три человека.

Как оказалось, жители квартиры стирали белье в стиральной машине с помощью бензин-растворителя или "уайт-спирита". Его пары и вызвали хлопок.

Пострадавших доставили с легкими травмами в городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева.

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