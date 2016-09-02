В Новосибирске восьмиклассница спасла двух тонущих детей

О подвиге 14-летней Кристины К. в Новосибирске узнали на линейке 1 сентября. Восьмиклассница получила благодарственное письмо от мэра города Анатолия Локтя за спасение двух тонувших мальчиков.

Выяснилось, что Кристина со своей подругой в августе отдыхала на диком пляже реки Обь в районе Нахаловки. Девочки заметили, что неподалеку от них с баржи ныряли мальчики и трое из них стали тонуть. Двух детей девушкам удалось спасти, при этом одна из них едва сама не утонула. Девочки вызвали подмогу, но спасти третьего ребенка не успели. Местные СМИ сообщают, что Кристина о своем подвиге не сообщила никому, - о нем узнали от свидетелей ЧП. Девочка также отказалась от интервью.