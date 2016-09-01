Для подавления бунта в спецучилище для подростков вызвали спецназ

Сотрудникам исправительного учреждения для трудных подростков в Свердловской области пришлось вызвать спецназ для подавления бунта, который устроили воспитанники. Подростки побили в здании стекла, разломали мебель и сбежали.

Накануне подростки также устроили беспорядки в столовой учреждения, побили стекла и посуду, сообщет Life. По одной из версий, воспитанники остались недовольны чистотой тарелок, из которых их кормят. После этого они при помощи простыней перебрались через заграждения и сбежали. Точное число сбежавших сотрудники пока не называют, но отмечают, что их не менее ста. Часть из них вернулась обратно, еще некоторых задержали сотрудники полиции.

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