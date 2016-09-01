В Екатеринбурге ограбили ВТБ-24
1 сентября 2016, 12:30 [ «АН-Екатеринбург» ]
1 сентября произошло ограбление отделения банка ВТБ24 на улице Белинского, 222, в Екатеринбурге. Трое неизвестных в медицинских масках около 9:28 зашли в отделение банка и, пригрозив сотруднику ВТБ24 пистолетом, забрали деньги.
По предварительным данным, грабителям удалось вынести порядка 4 млн рублей. Злоумышленники успели скрыться с места преступления до прибытия полиции.
В результате нападения на банк ни сотрудники, ни посетители банка не пострадали. Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента и устанавливают личности налетчиков.
«В настоящее время на месте преступления работает следственно-оперативная группа. Сумма ущерба устанавливается, принимается весь комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личности и задержание подозреваемых в разбойном нападении», – сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области.
Между тем это не первый налет грабителей в медицинских масках на отделение банка ВТБ24. 11 июня неизвестный мужчина попытался ограбить банк ВТБ24 на перекрестке улиц Радищева и Хохрякова. Ограбление произошло также около 9:40. Грабитель угрожал сотрудникам банка ножом, однако те успели закрыться в служебном помещении и нажать тревожную кнопку. Услышав сигнал тревоги, грабитель скрылся с места преступления с пустыми руками.