В Чувашии стало известно о судьбе девочки, которую снимала в порно родная мать

Новая семья приютила девочку, которая подвергалась насилию в семье. Мать ребенка снимала порновидео с участием девочки, сексуальные действия с которой производил сожитель женщины и его знакомый.

Страшная трагедия на протяжении длительного времени происходила в одной чувашской семье. Родная мать заставляла дочь сниматься в порно с участием своего сожителя и его знакомого из Москвы. Пока мать и преступник ожидают приговора суда, девочка проходит реабилитацию. Ребенок живет в приемной семье, куда регулярно приходят органы опеки для проверки состояния, сообщает ria.ru.

По словам Вячеслава Рафинова, детского омбудсмена в Чувашии, настроение у ребенка позитивное, она занимается танцами и пением, отдыхала в пришкольном лагере.

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