В Чувашии стало известно о судьбе девочки, которую снимала в порно родная мать
1 сентября 2016, 10:53 [ «АН-онлайн» ]
Новая семья приютила девочку, которая подвергалась насилию в семье. Мать ребенка снимала порновидео с участием девочки, сексуальные действия с которой производил сожитель женщины и его знакомый.
Страшная трагедия на протяжении длительного времени происходила в одной чувашской семье. Родная мать заставляла дочь сниматься в порно с участием своего сожителя и его знакомого из Москвы. Пока мать и преступник ожидают приговора суда, девочка проходит реабилитацию. Ребенок живет в приемной семье, куда регулярно приходят органы опеки для проверки состояния, сообщает ria.ru.
По словам Вячеслава Рафинова, детского омбудсмена в Чувашии, настроение у ребенка позитивное, она занимается танцами и пением, отдыхала в пришкольном лагере.
Читайте также:
Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью
Петербурге врач-хирург насиловал 12-летнюю дочь сожительницы с согласия матери