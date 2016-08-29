Жительница Чувашии пойдет под суд за съемки порно с малолетней дочерью

Тяжкое преступление против собственной 13-летней дочери совершила жительница Чувашии. Она снимала на видео действия сексуального характера, которые производили над девочкой два преступника 23 и 46 лет.

Девочка 2003 года рождения стала жертвой собственной матери, которая снимала на фото и видео действия сексуального характера в отношении девочки. Наказание ожидает и одного из преступников, совершавших насильственные действия над ребенком. Он приезжал в Чувашию из Москвы, познакомившись через социальную сеть с 46-летним сожителем женщины, который также совершал действия сексуального характера с ребенком. После начала следствия сожитель производительницы порно покончил жизнь самоубийством.

Читайте также:

Петербурге врач-хирург насиловал 12-летнюю дочь сожительницы с согласия матери



В Туве воспитатель-педофил насиловал тринадцатилетних девочек