Информация об угрозе взрыва в ресторане «Гамбринус» на Зубовском бульваре в Москве не подтвердилась. Спецслужбы тщательно проверили ресторан и никаких опасных предметов там не нашли, сообщает АГН «Москва».



Источник в экстренных службах Москвы сообщил журналистам, что информация звонившего анонима о якобы заложенной бомбе в ресторане не подтвердилась. Кинологи и полиция тщательно проверили все помещения этого заведения и взрывоопасных предметов не нашли.

Ранее «Аргументы недели» сообщали, что посетителей и персонал ресторана «Гамбринус» эвакуируют после анонимного сообщения об угрозе взрыва.