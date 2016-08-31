В московском ресторане эвакуируют посетиелей из-за сообщений о бомбе

Спецслужбы эвакуируют посетителей и персонал ресторана "Гамбринус", который расположен в центре столицы. Известно, что специальные мероприятия начались после анонимного звонка с сообщением о заложенной бомбе.

Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам, что аноним, звонивший по телефону, угрожал взорвать ресторан "Гамбринус" по адресу: Зубовский бульвар, 13, строение 2. Сотрудники экстренных служб и полиция прибыли на место происшествия, ресторан оцеплен, людей отвели на безопасное расстояние.

Здание ресторана проверяет кинолог с собакой, неподалеку дежурят машины скорой помощи и пожарной охраны.