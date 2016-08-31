На северо-востоке Москвы водитель сбил ребенка и скрылся

12-летний подросток находится в крайне тяжелом состоянии, врачи в настоящее время борются за его жизнь. Внедорожник сбил мальчика, когда он переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшего ребенка оперативно доставили в клинику на вертолете. Известно, что наезд совершил водитель на Hyundai Santa Fe. Авария произошла на улице Абрамцевская, в районе дома № 16. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего, проводится опрос свидетелей. Посты ГАИ оповещены о ДТП и проверяют все похожие внедорожники. Полиция просит очевидцев ДТП, особенно водителей, поделиться информацией.