Видео с жестоким избиением врача-рентгенолога в Подмосковье опубликовано в сети

В интернете появилось видео с жестоким избиением врача-рентгенолога в поликлинике Орехово-Зуево.

Ролик оказался в распоряжении life.ru. На снятых неизвестным кадрах можно увидеть истерично кричащую женщину и массивного мужчину, который несколько раз бьет по лицу лежащего на полу медработника. Завершив избиение, правонарушитель спрашивает у оператора: «Ты зачем снимаешь?». На этом видео обрывается.

Как сообщили «АН-онлайн» ранее в среду, злоумышленник набросился на врача из-за того, что посчитал: его сестра слишком долго стоит в очереди на рентгеновский снимок. В настоящее время дебошир задержан и дает объяснения полицейским.

Читайте также:

Другие происшествия