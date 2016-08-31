В одном из магазинов Ставрополя на ребенка упал шкаф, мальчик в коме

В одном из магазинов Ставрополя на трехлетнего ребенка упал большой платяной шкаф.

Маленький мальчик в результате падения шкафа получил открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, контузию тяжелой степени и впал в кому. Как сообщает следственное управление СК РФ по Ставропольскому краю, страшный инцидент произошел в магазине 20 августа.

В настоящий момент следователи проводят проверку случившегося, опрашивают сотрудников магазина, а также свидетелей. Позже будет принято процессуальное решение, передает РИА "Новости".

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