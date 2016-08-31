Туристы бросили в горах друга, чтобы успеть на самолет

В горах на территории Красноярского края несколько москвичей во время похода бросили своего получившего травму товарища, потому что не хотели терять купленные заранее билеты на самолет.

Во время похода мужчина сильно повредил ногу и не смог идти дальше без посторонней помощи. Четверо его товарищей по походу не пожелали пожертвовать уже приобретенными билетами и оставили его одного в горах. О случившемся стало известно только спустя сутки, когда за помощью к спасателям обратилась мать пострадавшего. Поисково-спасательный отряд незамедлительно отправился на помощь туристу.

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