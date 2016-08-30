Аквапарк в Екатеринбурге, где чуть не погиб ребенок, считает мать виновной

Жертвой беспечности собственной матери, по мнению представителей аквапарка, чуть не стала девочка, отдыхавшая вместе с родительницей в аквапарке Екатеринбурга «Лимпопо». Девочка находится в тяжелом состоянии.

Несколько минут под водой провела 10-летняя девочка, катавшаяся на водных аттракционах. По словам работников аквапарка, мать не следила за ребенком и позволила ей снять спасательный жилет, что и привело к трагедии.

Девочка в данный момент находится после случившегося в больнице в тяжелейшем состоянии и подключена к искусственному аппарату вентиляции легких. Мнение о вине матери, которое высказали сотрудники аквапарка, подтверждают и видеозаписи, на которых видно перемещение женщины и ребенка, оставленного без присмотра.

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