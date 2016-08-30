Захватчик московского банка поблагодарил Якунина за честность

Обанкротившийся бизнесмен Арам Петросян, обвиняемый в захвате отделения "Ситибанка" в центре Москвы, прекратил сухую голодовку, начатую 26 августа, после добровольной сдачи в руки правопорядка.

Такую рекомендацию обвиняемому предписали врачи. По словам его адвоката, Петросяну стало плохо после судебного заседания. Задержанный надеется на смягчение меры пресечения на домашний арест, ходатайство о котором он ранее подал.

Петросян поблагодарил начальника московской полиции Анатолия Якунина "за его честность и поступки настоящего мужчины и офицера". Защитник пояснил, что глава столичной полиции пообещал захватчику "Ситибанка", если тот добровольно сдастся полиции, на него не будут одевать наручники и применять меры физического воздействия. Якунин сразу же сказал в ответ на требование Петросяна не заключать его под стражу, что это не в его компетенции.

"Он мог и солгать, но не стал этого делать. За это я хочу сказать ему спасибо", - передал адвокат слова своего подзащитного.

По некоторым данным, сдавшийся полиции бизнесмен может избежать уголовного наказания.

Как стало известно ранее, перед тем, как пойти на дело, Петросян обнародовал в интернете видеообращение к президенту Владимиру Путину, в котором объяснил, что решился на отчаянный поступок из-за банкротства.





Перед тем, как захватить заложников в банке, Петросян записал видеобращение к президенту, в котором объяснил, что решился на отчаянный шаг из-за банкротства.