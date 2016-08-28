При пожаре на складе типографии погибли трое россиян и 14 гастарбайтеров
28 августа 2016, 16:10 [ «АН-Москва» ]
При пожаре на типографском складе на Алтуфьевском шоссе в Москве погибли 17 человек, трое из которых были россиянами, остальные – граждане Киргизии. Все они – молодые девушки в возрасте от 20 до 25 лет.
Информация о происшествии поступает противоречивая: одни источники сообщают, что мигранты трудились на предприятии нелегально, и точное их количество руководство предприятия скрывало до последнего момента, пока не начали извлекать трупы. МВД России опровергает эту информацию, заявляя, что все граждане Киргизии находились на территории страны на законных основаниях.
По предварительным данным, озвученным МЧС, пожар возник из-за неисправности светильника. Огонь быстро распространился по помещению, в котором хранилось много бумажной продукции. В момент возгорания люди оказались заблокированы в помещении. Спасателям пришлось разбирать стены и демонтировать металлические шкафы, чтобы добраться до них.
Собственником типографии и сгоревшего склада является компания «Печатный Экспресс».