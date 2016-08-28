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В Грозном из-за разгула стихии погибла девушка

28 августа 2016, 09:13 [ «АН-онлайн» ]

В Грозном из-за разгула стихии погибла девушка
фото:globallookpress.com

Несчастный случай произошел в городе Грозном, где сильный ветер стал причиной обрушения плиты в жилом доме. В результате этого чрезвычайного происшествия погибла одна девушка в возрасте 21 года.

Гибель девушки стала следствием разгула стихии в городе Грозном. Обрушение плиты стало причиной смерти жительницы Заводского района чеченской столицы. Помимо этого, пострадавшим стал сторож кирпичного завода, который совершал обход здания в то время, как на него упал навес.

Сильный ветер принес разрушения зданий – пострадали три школы и множество домов, сообщает ria.ru. В целом объем ущерба после непогоды пока неизвестен.

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