В Грозном из-за разгула стихии погибла девушка

Несчастный случай произошел в городе Грозном, где сильный ветер стал причиной обрушения плиты в жилом доме. В результате этого чрезвычайного происшествия погибла одна девушка в возрасте 21 года.

Гибель девушки стала следствием разгула стихии в городе Грозном. Обрушение плиты стало причиной смерти жительницы Заводского района чеченской столицы. Помимо этого, пострадавшим стал сторож кирпичного завода, который совершал обход здания в то время, как на него упал навес.

Сильный ветер принес разрушения зданий – пострадали три школы и множество домов, сообщает ria.ru. В целом объем ущерба после непогоды пока неизвестен.

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