В подмосковных Люберцах объявлена угроза взрыва, центр города перекрыт

Днем в пятницу, 26 августа, в подмосковном городе Люберцы сообщили об угрозе взрыва.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно перекрыли центральную магистраль Люберец - Октябрьский проспект. Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в полиции, это связано именно с поступлением сообщения о вероятности скорого взрыва в центре населенного пункта.

В пресс-службе администрации города не стали ни подтверждать, ни опровергать данную информацию, заметив, что в настоящий момент точной информации нет.

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