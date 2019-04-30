Искусственный интеллект прекрасен, но пока опасен

В Америке религиозные организации обратились с декларацией к властям по поводу возможных угроз использования искусственного интеллекта. Даже глава российского Сберегательного банка не так давно говорил, что по ошибке компьютера банком были потеряны огромные суммы денег.



Ещё большую опасность искусственный интеллект представляет для военной сферы. К примеру, дрон с функцией распознавания лица может произвести взрыв при обнаружении определенного человека, находящегося в розыске. Дистанционное управление военной техникой требует больших усилий и внимания со стороны инженеров и изобретателей. То же самое касается систем жизнеобеспечения, охраны, использования роботов в медицине.



Помимо этого уязвимым местом для контакта человека с искусственным интеллектом является система «Умный дом». Если у хозяина изменится голос из-за болезни, внешность или произойдёт сбой в работе системы, то владелец не сможет попасть к себе домой.



Когда искусственный интеллект будет использоваться автономно, любое неверное толкование его действий может стоить человеку жизни. Разработчики должны приложить максимальные усилия, чтобы создать оборудование, работающее без сбоев и не представляющее угрозу жизни человека. Поэтому пока за каждым роботом необходим оператор в лице человека, полноценно машины пока не готовы к самостоятельной жизни.



