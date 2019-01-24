Google разъяснил свою позицию по статусу полуострова Крым

Официальный представитель Google разъяснил позицию корпорации относительно статуса полуострова Крым. Об этом сегодня сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Леонид Левин.

По словам представителя компании, при заходах на интернет-карту сервиса с территории Российской Федерации Крым показывается как субъект, принадлежащий РФ, о чем он и сообщил депутатам Госдумы.

Причиной объяснений стало поручение председателя Госдумы пригласить представителя Google в связи с сообщением одного из депутатов о неверном указании принадлежности полуострова Крым, пишет ТАСС.

По словам Вячеслава Володина, такое поведение сервиса нарушало бы Конституцию российского государства. Отметим, как уточнили в Google, за рубежом Крым показывается как "спорная территория".