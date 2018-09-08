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Facebook заблокировал немецкого политика за фото с Захарченко
8 сентября 2018, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]
Соцсеть Facebook из-за фотографии с экс-главой ДНР Александром Захарченко на сутки заблокировала аккаунт главы фракции немецкой партии «Левые» в парламенте Квакенбрюка Андреаса Маурера.
Накануне Маурер опубликовал на своей странице снимок, сделанный в Донецке, на котором ныне погибший глава ДНР Александр Захарченко награждает его орденом Дружбы.
Социальная сеть заблокировала аккаунт политика, аргументируя свои действия тем, что этот снимок якобы является фотографией террористической организации, пишет РИА Новости.
Политику пришлось объяснять свою позицию администрации Facebook. В итоге страницу парламентария разблокировали, но все фото Маурера с Захарченко были отложены.
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