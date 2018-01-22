За отключение обновлений Windows можно лишиться свободы

На одном из форумов пользователь задал вопрос: «А что, если я отключу автоматические обновления операционной системы Windows 10?». Он явно не ожидал услышать от модератора, что за это его ждет суд.

Многие пользователи ОС Windows 10 не любят читать лицензионные соглашения перед установкой, что объясняется их большим объемом и тяжелым для восприятия текстом. Поэтому они соглашаются со всеми условиями не прочитав их. Однако там указано, что отключать автоматические обновления Windows 10 запрещается. Отказ от обновления «десятки» одновременно нарушает два пункта «Гражданского кодекса РФ». Более того, данная процедура рассматривается в законодательстве России в качестве незаконного использования ПО и влечет за собой неприятные последствия, сообщает AKKet.

Официальный представитель Microsoft отметил, что единственный способ отказаться от получения автообновлений – перестать использовать Windows 10.