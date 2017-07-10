Яндекс составил рейтинг популярности российских вузов

Яндекс составил рейтинг поисковой популярности вузов. В него вошли 264 вуза из Национального рейтинга российских университетов, опубликованного Интерфаксом в начале лета. Чем выше вуз находится в рейтинге Яндекса, тем больше про него спрашивают пользователи, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».

Первое место и в поиске Яндекса, и в Национальном рейтинге университетов занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ в топ-10 поиска Яндекса вошли ещё три университета из первой десятки Интерфакса: ВШЭ, СПбГУ и РУДН. Часто популярными в поиске оказываются не те вузы, которые получили высокую оценку в Национальном рейтинге: в топ-20 одного рейтинга присутствует только половина вузов из другого, а в топ-50 — меньше двух третей.

Например, у Плехановского университета не очень высокая оценка в Национальном рейтинге, однако пользователи часто ищут его в поиске Яндекса. Университет «Синергия» в Национальном рейтинге занимает только 227-е место, а по поисковой популярности он 28-й — видимо, благодаря активному продвижению. И наоборот, МИФИ, который занимает второе место в рейтинге Интерфакса, ищут сравнительно редко — по количеству поисковых запросов он только на 31-м месте.

Топ-25 вузов в рейтинге поисковой популярности Яндекса

Вуз Место в рейтинге поисковой популярности (Яндекс) Место в Национальном рейтинге вузов (Интерфакс) 1 Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 1 1 2 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 2 20 3 НИУ «Высшая школа экономики» 3 4 4 Санкт-Петербургский государственный университет 4 3 5 Казанский (Приволжский) федеральный университет 5 11 6 Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (НИУ) 6 12 7 Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина 7 15 8 Российский университет дружбы народов 8 9 9 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 9 60 10 Сибирский федеральный университет 10 16 11 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 11 53–54 12 Южно-Уральский государственный университет (НИУ) 12 22 13 Финансовый университет при Правительстве РФ 13 29–31 14 Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II 14 59 15 Московский финансово-промышленный университет «Синергия» 15 227 16 Московский педагогический государственный университет 16 61 17 Российский государственный социальный университет 17 63 18 Южный федеральный университет 18 18 19 Московский авиационный институт (НИУ) 19 25–27 20 Башкирский государственный университет 20 49 21 Белгородский государственный национальный исследовательский университет 21 19 22 Национальный исследовательскийНижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского 22 17 23 Донской государственный технический университет 23 71 24 Воронежский государственный университет 24 24 25 Московский физико-технический институт (НИУ) 25 6

По данным поиска Яндекса и Интерфакса, 2016–2017

Помимо общей популярности вузов, Яндекс посчитал показатель их регионального влияния — число субъектов Российской Федерации, где они вошли в топ-10 самых популярных. Наибольшее влияние на регионы — у МГУ: он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов. На втором и третьем месте — РАНХиГС и ВШЭ: 58 и 37 регионов соответственно. Такую популярность этим вузам могли частично обеспечить филиалы. На четвёртом месте СПбГУ: он стал одним из главных университетов для 31 субъекта Федерации, в основном на севере и северо-западе России.

Почти во всех городах самыми популярными оказались местные вузы. В некоторых случаях — например, в Москве, Казани, Томске или Новосибирске — они занимают большую часть топ-10. Лидерами по суммарному поисковому интересу иногородних пользователей вполне предсказуемо стали Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране также популярны вузы Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — на них приходится по 3% от всех запросов. Посмотреть интерактивную карту связей между городами можно в полной версии исследования.