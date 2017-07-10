Яндекс составил рейтинг популярности российских вузов
10 июля 2017, 13:54 [ «Аргументы Недели» ]
Яндекс составил рейтинг поисковой популярности вузов. В него вошли 264 вуза из Национального рейтинга российских университетов, опубликованного Интерфаксом в начале лета. Чем выше вуз находится в рейтинге Яндекса, тем больше про него спрашивают пользователи, сообщает пресс-служба компании «Яндекс».
Первое место и в поиске Яндекса, и в Национальном рейтинге университетов занял МГУ — на него приходится почти 5% запросов про все изученные вузы. Кроме МГУ в топ-10 поиска Яндекса вошли ещё три университета из первой десятки Интерфакса: ВШЭ, СПбГУ и РУДН. Часто популярными в поиске оказываются не те вузы, которые получили высокую оценку в Национальном рейтинге: в топ-20 одного рейтинга присутствует только половина вузов из другого, а в топ-50 — меньше двух третей.
Например, у Плехановского университета не очень высокая оценка в Национальном рейтинге, однако пользователи часто ищут его в поиске Яндекса. Университет «Синергия» в Национальном рейтинге занимает только 227-е место, а по поисковой популярности он 28-й — видимо, благодаря активному продвижению. И наоборот, МИФИ, который занимает второе место в рейтинге Интерфакса, ищут сравнительно редко — по количеству поисковых запросов он только на 31-м месте.
Топ-25 вузов в рейтинге поисковой популярности Яндекса
|
|
Вуз
|
Место в рейтинге поисковой популярности (Яндекс)
|
Место в Национальном рейтинге вузов (Интерфакс)
|
1
|
Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
|
1
|
1
|
2
|
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
|
2
|
20
|
3
|
НИУ «Высшая школа экономики»
|
3
|
4
|
4
|
Санкт-Петербургский государственный университет
|
4
|
3
|
5
|
Казанский (Приволжский) федеральный университет
|
5
|
11
|
6
|
Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана (НИУ)
|
6
|
12
|
7
|
Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
|
7
|
15
|
8
|
Российский университет дружбы народов
|
8
|
9
|
9
|
Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
|
9
|
60
|
10
|
Сибирский федеральный университет
|
10
|
16
|
11
|
Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
|
11
|
53–54
|
12
|
Южно-Уральский государственный университет (НИУ)
|
12
|
22
|
13
|
Финансовый университет при Правительстве РФ
|
13
|
29–31
|
14
|
Московский государственный университет путей сообщения Императора Николая II
|
14
|
59
|
15
|
Московский финансово-промышленный университет «Синергия»
|
15
|
227
|
16
|
Московский педагогический государственный университет
|
16
|
61
|
17
|
Российский государственный социальный университет
|
17
|
63
|
18
|
Южный федеральный университет
|
18
|
18
|
19
|
Московский авиационный институт (НИУ)
|
19
|
25–27
|
20
|
Башкирский государственный университет
|
20
|
49
|
21
|
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
|
21
|
19
|
22
|
Национальный исследовательскийНижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского
|
22
|
17
|
23
|
Донской государственный технический университет
|
23
|
71
|
24
|
Воронежский государственный университет
|
24
|
24
|
25
|
Московский физико-технический институт (НИУ)
|
25
|
6
По данным поиска Яндекса и Интерфакса, 2016–2017
Помимо общей популярности вузов, Яндекс посчитал показатель их регионального влияния — число субъектов Российской Федерации, где они вошли в топ-10 самых популярных. Наибольшее влияние на регионы — у МГУ: он попал в первую десятку в 70 из 85 регионов. На втором и третьем месте — РАНХиГС и ВШЭ: 58 и 37 регионов соответственно. Такую популярность этим вузам могли частично обеспечить филиалы. На четвёртом месте СПбГУ: он стал одним из главных университетов для 31 субъекта Федерации, в основном на севере и северо-западе России.
Почти во всех городах самыми популярными оказались местные вузы. В некоторых случаях — например, в Москве, Казани, Томске или Новосибирске — они занимают большую часть топ-10. Лидерами по суммарному поисковому интересу иногородних пользователей вполне предсказуемо стали Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране также популярны вузы Новосибирска, Казани, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону — на них приходится по 3% от всех запросов. Посмотреть интерактивную карту связей между городами можно в полной версии исследования.