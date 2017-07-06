Group-IB предупреждает об атаке «невидимого» вируса-вымогателя на смартфоны

Ведущая международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании преступлений с использованием высоких технологий, обнаружила распространение нового вируса.

Специалисты предупреждают пользователей смартфонов с операционной системой Android о «невидимом» вредителе, который не распознается антивирусами. Хакеры через MMS-сообщения воруют деньги с банковских карт пользователей.



В сообщении содержится реальное имя получателя из записной книжки зараженного аппарата и ссылка на «фото». После перехода по ней «вредоносная программа с расширением «.apk» загружается на смартфон. Потом она также начнет рассылать себя по списку контактов зараженного аппарата.



Также вирус запрашивает баланс с номера SMS-банкинга зараженного телефона и переводит деньги на счета, которые контролируют злоумышленники, но жертва не получает уведомлений о снятии средств, поскольку программа умеет перехватывать входящие SMS-оповещения.



