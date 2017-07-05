Украина отбилась от второй масштабной кибератаки

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что власти страны избежали второй масштабной кибератаки. В заявлении говорится, что усилия по ликвидации последствий первой кибератаки продолжаются.

Как сообщает AP, 27 июня страна подверглась массированной атаке с использованием вируса-шифровальщика. Сотни предприятий и правительственных учреждений приостановили работу, так как их компьютеры были заблокированы.

Во вторник, 4 июля, был зафиксирован максимум второй кибератаки. Однако она не стала такой масштабной. В то же время она была направлена на компьютеры с бухгалтерскими программами украинской компании-разработчика M.E. Doc., как и первая.