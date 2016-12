Пользователи Одноклассников смогут показать встречу Нового года в эфире НТВ

НТВ и Одноклассники запускают проект «Живой Новый год». Трансляции пользователей OK Live покажут в прямом эфире НТВ 31 декабря, сообщает пресс-служба Одноклассников

31 декабря телеканал НТВ в прямом эфире покажет, как идет подготовка ко встрече Нового года и его празднование по всей России. В передаче «Живой Новый год», которая стартует с 22:30, ведущий Вадим Такменев соберет все самые яркие пользовательские видео и онлайн-трансляции, созданные в режиме реального времени с помощью приложения OK Live.

Прямой эфир НТВ будет также доступен в официальной группе телеканала в Одноклассниках



Стать звездой НТВ сможет любой пользователь соцсети, начавший трансляцию с хештегом #ЖивойНовыйГод c помощью приложения OK Live. Интерактивная карта стримов будет доступна в десктопной и мобильной версиях Одноклассников наряду с топом онлайн-трансляций и поиском по названию, хэштегу и географическим координатам. Это позволит корреспондентам оперативно найти UGC-контент и пользовательские трансляции и включить их в сюжет.