Microsoft предлагает доплату в 40 тысяч рублей за отказ от техники Apple

Интересную акцию запустила компания Microsoft в США. Она предложила владельцам продукции Apple обменять старую технику на новую. Да еще со скидкой.

Едва успев проанонсировать новенький ноутбук Surface Book 77, корпорация заявила, что все, у кого есть ноутбуки MacBook Pro и MacBook Air, могут поменять их на ноу-хау: ноутбук Surface Book или планшет Surface Pro. При этом производитель пообещал также предоставить скидку на новинки. В пересчете на рубли она составляет примерно 41 тысячу, сообщает rg.ru.

Свое решение корпорация объяснила якобы тем, что новшества обладают куда большими возможностями, чем их предшественники.

Кстати, такие акции уже далеко не уникальны. Ранее Samsung заявляла о том, что поменяет iPhone прежних поколений на ноу-хау из семейства Galaxy.