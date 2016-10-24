Microsoft прекратит поддерживать Skype в устаревших версиях ОС

Microsoft заявила, что считает нецелесообразным и дальше поддерживать Skype для смартфонов Windows Phone в устаревших версиях ОС. По утверждению компании, она считает это экономически нерентабельным.

Правда, если пользователь уже установил приложение на свой гаджет, он его не лишиться. Однако и обновить тоже не сможет. Поддержка Skype для Windows Phone 8.1 прекратится уже через несколько месяцев. При этом продолжит свою работу Skype для Windows 10 Mobile Anniversary Update, сообщает rg.ru.

В связи с этим пользователям придется решить: остаться без приложения или перейти на новую версию операционной системы для мобильных.