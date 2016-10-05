Ко Дню учителя в Одноклассниках проходит флешмоб

5 октября в России отмечается День учителя. В честь праздника в социальной сети Одноклассники стартует акция "Скажи спасибо учителю".

Поздравить своих учителей и принять участие во флешмобе могут все пользователи! Что для этого нужно? Загрузить с помощью приложения свое школьное фото, на время установить его в качестве главной фотографии профиля и дополнить изображение небольшим текстом, почему именно этот учитель – любимый.

Более подробная информация доступна по ссылке - https://ok.ru/app/teachers2016

"Скажи спасибо учителю" – одна из многочисленных социальных и общественных инициатив Одноклассников. Пользователям ОК была доступна «Неделя знаний» с Arzamas, «Неделя здоровья» в партнерстве с Департаментом здравоохранения Москвы, «Неделя космонавтики» вместе с Роскосмосом, «Неделя национальностей» и многие другие.