Олимпийский детектив

Главная сенсация последних дней - избрание Сочи столицей зимней Олимпиады-2014. Но у наших спецслужб своя «олимпийская летопись», и самый яркий эпизод в ней - конечно же московская Олимпиада-80. Многие сюжеты, которые закручивались вокруг нее, до сих пор неизвестны. История, которую мы рассказываем сегодня, подлинная. Изменены лишь некоторые имена и детали событий.

Черно-белая драка

ГДЕ-ТО в конце лета 1979 г. в одно из московских отделений милиции ввалились среди ночи два необычных посетителя - кипящие гневом чернокожие здоровяки. Пиджаки порваны, носы разбиты. Иностранцы тогда были нечасты на советских улицах, нападение на них - ЧП, но дежурному стало совсем не по себе, когда «гости Москвы» заявили: их ограбил КГБ.

Дело было так. До Олимпиады-80 оставалось меньше года, и в Москву зачастили спортивные функционеры из стран-участниц. Эти двое представляли сборную то ли Сенегала, то ли Мозамбика (уже не помню) по тяжелой атлетике. Вечером сидели в «Национале», где подцепили некую блондинку. Блондинка предложила продолжить отдых у нее, сказав, что дома организует и подружку. На выходе из ресторана ожидало такси. Долго петляли по улицам. Вдруг сзади ударили фары, резкий голос из громкоговорителя потребовал, чтобы «такси номер такой-то» прижалось к обочине. Из черной «Волги» с «матюгальником» выскочили три человека. «КГБ!» - красные книжки мелькнули перед глазами. Всем предложили выйти, предъявить документы и содержимое карманов. Девица заплакала, задерживающие на нее гаркнули, не церемонясь зашвырнули в «Волгу». Повернулись к иностранцам. Проверили паспорта, стали задавать вопросы - на плохом английском, зато напористо. Негры отвечали, пока краем глаза не заметили - один из задерживавших, отступив чуть в сторону, ловко выгреб из их бумажников деньги, сунул в карман.

Африканцы были ребята боевитые - даром что штангисты, да еще поддавшие. Тяжелый кулак полетел в челюсть ближайшему «кагэбэшнику». Вспыхнула драка, тут такси рвануло вперед, задерживавшие метнулись к своей «Волге» - и через минуту африканцам оставалось лишь кидаться к редким проезжавшим машинам.

Лубянский гнев

ОБЧИСТИЛ африканцев, понятно, не Комитет. Но кто? Ведь грамотно все продумано: «флаг КГБ», спецмашина с громкоговорителем... Возникла версия: появилась банда, которая планирует во время Олимпиады «стричь» иностранцев.

Теперь вспомните, что значила для СССР Московская Олимпиада. Советская столица - чистый, светлый, добрый город - принимает у себя всемирный праздник спорта и мира. И на тебе - какие-то наглецы вздумали испортить торжество! Причем прикрывшись КГБ - такое не прощают!

Установку давал лично «ЮВ» (Андропов): в кратчайшие сроки - найти и обезвредить.

Проститутки

НИ НОМЕР такси, ни номер «Волги» африканцы, понятно, не запомнили. Девицу тоже описывали в самых общих чертах. Но черных «Волг» с «матюгальниками» в Москве было не так много, да и валютных проституток опера держат под контролем.

Для начала поехали в «Националь». Тамошних интердевочек пас опер Саша - здоровый, крутой парень. Я участвовал в опросах. Помню, удивило, что отнюдь не все Сашины подопечные были секс-бомбами, многие на лицо - сущие крокодилы (одна была без передних зубов). Саша хмуро пояснил, что «работают» здесь не те, кто хочет, а кому он дозволяет, кто носит ему «в клюве» информацию, а внешние данные - их проблема. Держался с «подопечными» жестко: «контингент», сказал, должен знать, что у хозяина рука тяжелая, и вообще - народ гнилой и изощренный, подставят - сам не заметишь, лучше без панибратства.

Блондинку, которая подсаживалась в тот вечер к двум неграм, девицы не помнили. Может, и была - но не из постоянных. Саша сказал: верю. Соврет - другая тут же сдаст. Значит, работала «гастролерша».

С машиной удалось продвинуться дальше. Проверили все черные «Волги» с громкоговорителями. Установили: одна, числившаяся за Минобороны, той ночью в гараже не находилась. Взялись за водителя, за начальника гаража...

В общем, вышли на того, кто сидел той ночью за рулем «Волги». Увы, он не знал ни девицы, ни своих подельников. Его регулярно нанимали, расплачивались за извоз и отпускали. Но цепочка потянулась...

Тем временем

ПОКА трясли проституток, пока «отрабатывались» машина и водитель, проверялась и вся информация по подобным преступлениям. Неожиданностей не ждали: эмвэдэшные сводки подобных происшествий последние полгода не фиксировали. Проверили по своим каналам...

И ахнули. Было! Было несколько случаев, когда иностранцев грабили «под маркой КГБ». Это выяснилось через агентуру. Сценарий один и тот же: в ресторане «клиенту» с толстым бумажником подставляется девица, она приглашает «на хату», ловит такси, которое в заранее назначенном месте перехватывают подельники. Почему потерпевшие молчали? А кому и на кого жаловаться? Это же тоталитарный Советский Союз, кровавое Кей-Джи-Би здесь всевластно! Запросто отправят в свой сибирский GULAG! Проще выругаться, махнуть рукой и молча сложить чемоданы. Психологически работа «под нашим флагом» была ходом блестящим.

Это была очень неприятная информация. Если на Западе узнают - позор Лубянке! Мы считали, что имеем дело с дерзкими дилетантами. Оказалось - серьезная бандитская группа. Свой служебный транспорт с бандитом за рулем, оружие.

А начальство боялось ЮВ и душило: где результаты? когда поймаете?

Профессия: иностранец

ДЕЛО вела 2-я служба (контрразведка) УКГБ по Москве и Московской области. Они и придумали: нужно «ловить на живца». Подобрали несколько оперов, способных сойти за иностранцев - язык, манеры, экипировка, одежда. Мест, где тусуются «зарубежные гости столицы», не так много, в основном «центровые» рестораны. Там и начнем «подставы». Задача: «дуть щеки» в расчете на то, что бандитская девица на тебя клюнет. Как отличить «бандитскую» от «небандитской»? Никак! «Сняла» - едешь с ней. Привозит тебя на квартиру - мотивированно прощаешься: это «честная б...», которая нас не интересует. А вот если по дороге перехватит «КГБ»... Тогда деньги отдать и вовремя, до разборки, сделать ноги. А подмога придет быстро!

Андропову план не очень понравился. Получается, наш сотрудник какое-то время будет один на один с бандитами? Это опасно. Внесли кучу поправок - но, во-первых, гладко все равно бывает лишь на бумаге, во-вторых - принципиально идея осталась той же.

Поскольку Олимпиада с каждым днем была все ближе и, следовательно, ожидался приезд в Москву огромного количества иностранцев, «наверху» накануне вызрела идея: укрепить Второе Главное управление (контрразведка) выходцами из Первого Главного (разведка), имеющими опыт работы за границей. Они с языками, знают западные реалии... Так попал в контрразведку и я, поэтому немедленно был включен в группу «живцов». Помню, как нас экипировали. «Не наши» костюм-сорочка-галстук у меня были собственные, затемненные очки и зажигалка «Ронсон» тоже. Кто-то выделил часы «Роллекс». В последний момент вспомнили: «А курить «иностранец» что будет? Не «Яву» же!» Из отдела оперативного снабжения приволокли блок «Данхилла». «Живцам» раздали по пачке.

Меркулов

ТЕМ временем продолжалась работа с МВД: у них своя агентура в уголовной среде, может, подскажут, кто мог кашу заварить. Подсказали. Так всплыла фамилия: Меркулов.

Когда-то Меркулов был спортсменом. И даже призером Европы по самбо. Но стал бандитом. Находился в розыске. Изучив материалы дела, у нас пришли к выводу: шерстить иностранцев под видом Лубянки - идея в меркуловском духе. У этого мастера спорта международного класса хватало тактической и психологической смекалки, чтобы сколотить банду из таких же спортсменов, рассчитать все ходы.

Составили план розыска. По агентурным данным, Меркулов собирался оценить предолимпийскую обстановку в городах «Золотого кольца». Западных туристов по «кольцу» возят вовсю, а места провинциальные, милиции немного. Возникло предложение: параллельно с московской операцией направить по этим городам вооруженную опергруппу с агентом-опознавателем.

Я того агента хорошо помню - здоровенный, двухметровый, бывший борец-вольник. С Меркуловым познакомился еще во времена спортивных сборов, вместе участвовали в какой-то уголовщине, но после ареста согласился сотрудничать.

...«Слушали», следили за подозреваемыми, вели опросы - все без толку. А начальство давило: когда?

Помню, прихожу на службу, а отдел лихорадит: в С. (одном из городов «Золотого кольца») вообще ЧП - наших оперов повязали. Напились, начали стрелять, убили человека. Пирожков (зам Андропова по кадрам) рвет и мечет. Я еще подумал: ну вот, если невезуха - так во всем.

Валера

НО КАК раз в этот вечер события пошли сверхстремительно.

Повезло, увы, не мне. Повезло коллеге, которого я условно назову Валерой. Он тоже не первую неделю кривлялся под иностранца, но в другом ресторане. Иностранный костюмчик, интеллигентные очки на носу, виски со льдом, яркая обложка журнала «Ньюсуик», из которого Валера что-то выписывал. На соседнем стуле - сверток, запакованная картина, причем на уголке бумага якобы случайно надорвана и виден золоченый багет. На самом деле там была лишь рама, но тут была своя комбинация - объясню ниже.

И вот мимо Валеры, покачивая бедрами, дефилирует хорошенькая девица. Раз, другой. Встречаются глазами. Она просит прикурить, Валера достает зажигалку. Девица благодарит, косится на выпивку: «Это виски?» (про виски тогда в СССР только в «Иностранке» читали). «Да. Вас угостить?» - «Я бы предпочла мартини». Валера снимает со стула картину, приглашает присесть. Заказывает мартини, поигрывая при этом толстым бумажником. Девица: «А вы откуда?» Английский у Валеры был не очень, потому разработали отдельную легенду - говоришь без нарочитого акцента, просто русские фразы строишь по-английски: «Я из Лондона, но родители у меня русские». Бокал, другой, слово за слово, танец... Наконец девица интересуется: «А что вы делаете дальше?» Присела рядом, всем своим видом профессионально обещая море блаженства и бездну наслаждения. Клюнуло! «Я бы с удовольствием посидел с вами, но есть небольшое дело. Видите - привез московскому другу картину, надо сегодня отдать». - «Это далеко? Долго?» Валера показал ей бумажку с адресом: «Мне сказали, что дом - около Белорусского вокзала. А займет минут пятнадцать». - «Какой чудесный вечер! Я могла бы вас подождать в машине, а потом продолжили бы!»

Перед выходом девица на минутку отлучилась (якобы в туалет). Естественно, прямо у дверей ресторана без проблем поймалось такси (кто помнит те времена, подтвердит - в Москве это вообще-то было делом непростым).

«Наружка» его не сопровождала. Во дворе дома близ Белорусского и так сидела засада, улицы были еще полны, и начальство решило: бандиты, не исключено, захотят устроить контрнаблюдение, если обнаружат слежку - все прахом.

Но на маршруте черная «Волга» не появилась. Неужели прокол?

Вечерело. Заехали в пустой, заросший деревьями и кустами двор. Валера зашел в нужный подъезд. На лестнице стоял начальник отдела: «Ну что?» - «Хвоста» не было». - «Ч-ч-черт!» Постояли, покурили. Валера вздохнул: «Ну что... Поеду с этой ... дальше». Вышел. Зашагал к такси (оно уже развернулось радиатором к арке). И тут во двор ворвалась с зажженными фарами долгожданная черная «Волга». Из нее выскочили трое. «Стоять! Мы из КГБ!»

Валера не стал искушать судьбу, дернул в кусты. Лжечекисты ломанулись за ним - а там их встретили настоящие.

Скоростной допрос, проведенный по дороге, оказался эффективным: ошеломленные бандиты назвали квартиру, которую снимали. Короче - повязали всех. Зачищали Москву по-черному.

Но Меркулова среди взятых не было.

Очередь снизу вверх

МЕРКУЛОВА вообще уже не было - в живых.

Помните, я говорил про ЧП в городе С.? На самом деле там случилось вот что.

В опергруппу входили Саша - тот, что объяснял мне особенности работы с «дамским контингентом», Витя - еще один парень из наших, амбал-опознаватель и Юра - опер из местного управления. Накануне опознаватель рассказывал, как Меркулов опасен, как однажды расшвыривал ментов. Учли: Юра на всякий случай прихватил автомат. Десантный АКС со складывающимся прикладом висел у него под незастегнутым плащом - со стороны почти незаметно.

За день они объехали несколько городов, толкались по точкам, где мог быть Меркулов, расспрашивали, показывали фото - безрезультатно. Ночевать решили в местном «Интуристе». Там и сауна есть - попаримся перед сном.

Сауна (поясняю для молодых) в те годы была предметом если не роскоши, то престижа и дефицита. Простые смертные не ходили. Потому ребята не удивились, когда дежурная смущенно попросила подождать - дескать, в сауне пока серьезный человек. Но не волнуйтесь, он через полчасика закончит. Вы пока посидите в баре.

И ребята пошли в бар. И действительно, пока суть да дело, дернули по стопке.

Полчаса подходили к концу. Решили, что можно идти. Сауна находилась в полуподвале, к ней вел длинный коридор. Прошли по нему, тут дверь раздевалки распахнулась. На пороге стоял Меркулов.

Он увидел шедшего впереди опознавателя - и сразу все понял. С ходу подскочил, впечатал агенту каблук в лицо - амбал рухнул (потом сделали замер - и ахнули: Меркулов без разбега с места пролетел больше двух метров). Попытался тем же образом достать Сашу, но тот отбил удар. Меркулов метнулся в сторону - рослые Саша и Витя стояли у стены, напротив полуприсел от неожиданности щуплый Юра. Видимо, через него Меркулов и решил пробиться, прыгнул - но Юра снизу вверх всадил в летящий навстречу центнер накачанных, тренированных мышц длинную очередь.

Саша потом рассказывал, что Меркулов, когда над ним склонились, прошептал только: «Больно». Дернулся и затих.

Стрельба в тихом С. - действительно ЧП. А в любом «Интуристе» - пост милиции. Ребят повезли в местную кутузку. И - может, из традиционной междуведомственной неприязни, а может, просто, чтобы подстраховаться, - устроили освидетельствование на алкоголь. А они ведь в самом деле выпили накануне!

Соответствующий рапорт полетел по инстанциям.

Обида

ОПОЗНАВАТЕЛЬ еще долго лежал в больнице. А всех участников опергруппы через две недели... уволили из органов: «были пьяны при исполнении служебных обязанностей».

Андропов договорился о переводе ребят в милицию.

Тогда, в 1979-м, никого из участников операции не отмечали - дескать, надо еще посмотреть, как Олимпиада пройдет. Но когда ласковый Миша благополучно улетел в свой сказочный лес, награды на Комитет посыпались щедро: ордена, медали, почетные грамоты. Правда, про тех, кто непосредственно ликвидировал бандита Меркулова, никто не вспоминал.

...Прошло уже почти 30 лет. Я давно в отставке, связи подрастерял. Про Валерку давно не слышал - говорят, за рубеж подался. Но Сашу года три назад случайно встретил.

За рюмкой, когда кончили вспоминать былое, он обронил, что до сих пор в обиде на Контору. Нет, ЮВ - особый разговор, ему спасибо, не дал пропасть. В милиции-то Саша до генерала дошел, и сейчас все путем - начальник службы безопасности в крутой фирме. Но все равно - погано тогда с нами поступили. Не по-людски.

Возразить, в общем, было нечего, я лишь прокомментировал, что, дескать, что ни делается - все к лучшему. Где бы ты еще лампасы хапнул? Он согласился - хотя и без энтузиазма.

Олимпиада-80

ХХII ЛЕТНИЕ Олимпийские игры проходили в Москве c 19 июля по 3 августа 1980 года. Выбор Москвы как Олимпийского города был сделан в 1974 году.

Это были первые игры, проводившиеся в социалистической стране, и Олимпиада-80 закономерно стала заложницей холодной войны. Из-за ввода советских войск в Афганистан на Западе была поднята кампания с требованием бойкотировать Игры. В итоге в Москву приехали спортсмены из 80 стран, но 64 государства (США, Канада, Южная Корея, Турция и др.) отказались посылать свои сборные. Меньше обычных были олимпийские команды ряда европейских стран, часть спортсменов выступала не под национальными флагами, а в качестве частных лиц. На этом фоне особое значение имело решение 24 африканских государств участвовать в Московской Олимпиаде (предыдущую, Монреальскую, они бойкотировали).

Советским людям Олимпиада запомнилась как красочное, яркое событие, один из знаковых эпизодов брежневской эпохи.