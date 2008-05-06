Когда началась Вторая мировая?

– В САМЫХ разных ипостасях идет обсуждение наших потерь во время Великой Отечественной: сколько полегло воинов, сколько погибло мирных жителей. Причем считают со знаком «плюс», но с «минусовым» настроением. Они даже радуются, когда лишний миллион погибших прикинут. Но у той Войны есть иная правда.



Валентин Фалин о битве за Москву



– К ОСЕНИ 1941 г. Вторая мировая война достигла кульми­национной точки. Войска вермахта концентрировались на исходных позициях, чтобы штурмовать Москву. В сентябрьском приказе Гитлера, дававшем старт операции «Тайфун», подчеркивалось: «...это – последняя, решающая битва Второй мировой войны». Вдумаемся, что скрывалось за эпитетами «последняя» и «решающая»? Пади Москва – Япония и Турция объявили бы нам войну. Менялась бы ситуация для Швеции и ряда других стран. Правители США и Великобритании примерялись, каким румбом им плыть дальше.

Стоит вернуться к вопросу, отнюдь не праздному и сегодня: когда, соб­ственно, началась Вторая мировая война и почему? Недавно всплыли сведения о том, что американские банки финансировали нацистскую партию Германии с 1922–23 годов. А когда нацистский рейх ударил по Польше, китайцы уже потеряли при отражении япон­ской агрессии около 20 млн. только убитыми. Не является ли издевательством над здравым смыслом утверждение, будто для Китая, Абиссинии, Испании, Австрии, Чехословакии Вторая мировая война стала фактом 1 сентября 1939-го? Г. Стимсон, министр иностранных дел в администрации Гувера и военный министр при Рузвельте, признавал – Вторая мировая война началась на рельсах Мукдена. Это – 1931 год.

Не споткнись японский милитаризм о советский заслон на Халхин-Голе, война на два фронта могла бы быть навязана СССР за два года до 1941-го. Стало быть, как бы ceйчac ни порочили пакт Молотова – Риббентропа, в ту пору, в условиях, когда Лондон саботировал любые наши попытки договариваться о противодей­ствии нацистской агрессии, для Советского Союза пакт о ненападении был, по существу, единственным способом избежать неминуемого поражения.



1941-й: истребление немцами ВКП(б)



НО ВОТ «час икс» наступил – 22 июня 1941 года германские полчища вторглись в Советский Союз. Как Лондон, так и Вашингтон отводили Советскому Союзу на сопротивление немецким агрессорам минимум три-четыре недели, максимум пару месяцев. О чем можно говорить, когда страна дышит на ладан? Виртуально посочувствовать россиянам, на которых обрушились лихие напасти, поаплодировать героизму советских воинов и в общем наблюдать. Позже СССР получит по программе ленд-лиза немалое количество важных для военного производства материалов, а также самолетов, танков и особенно грузовиков. Но это случится уже в 1943–44 го­дах. А в 1941-м нам предстояло биться с врагом один на один.

На пути немецкой агрессии стал живой щит из сотен тысяч, миллионов людей. Это не комплимент советскому руководству и военачальникам. Это – констатация факта. Иного выбора не было, кроме как стоять насмерть. И 60% погибших в то суровое время были коммунистами и комсомольцами. Фактически в первые месяцы в пламени войны сгорел (по численности) довоенный состав ВКП(б). Если бы партия не восстанавливала свои ряды за счет вступавших в нее воинов и тружеников тыла, она попросту исчезла бы.



40% жителей США – немцы



ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ значение сражения за Москву по сию пору не раскрыто. Восточный поход замышлялся нацистами как апофеоз доктрины молниеносных войн. И когда поначалу желаемое с возможным вроде бы сходилось, Гитлер приказал свертывать программу выпуска танков и перенацелить промышленность на строительство тяжелых кораблей, дальней авиации и прочей техники, потребной для приструнивания американцев. Здесь к месту упомянуть прелюбопытнейший момент. Составной частью прикидок «умиротворения Соединенных Штатов» являлось использование немецкой диаспоры. До 40% тогдашних жителей США составляли либо выходцы из Германии, либо потомки этих выходцев. А нацистские службы славились, и не без оснований, успешной работой по созданию «пятых колонн», существенно облегчавших решение поставленных военно-стратегических задач.

Реальный разгром немцев – 42-й год



РАЗГРОМ немцев под Москвой создал объективные предпосылки для того, чтобы война в Европе завершилась в 1942 г., что не оспаривали американские военные специалисты. Почему же этого не случилось ни в 42-м, ни в 43-м, ни даже в 1944 году? Великобритания и Соединенные Штаты ставили во главу угла долгосрочные политические задачи. Их не устраивала победа, которая поднимала престиж СССР.

Англичан весьма устраивало, чтобы немцы завязли как можно глубже на Востоке и для этого зашли как можно дальше в пределы советской территории. Соответственно, Москве понадобится больше времени и сил для изгнания захватчиков, а у «демократов» возрастут шансы для обустройства своих позиций в Европе и за ее пределами. Стало быть, затягивание Второй мировой войны, стоившее народам колоссальных жертв, было производным не только и не столько от умения немцев и японцев воевать, сколько от умысла властей предержащих за океаном и на Альбионе.

Кто проявил себя нашим подлинным другом и союзником в 1941 году? Сербы, югослав­ские партизаны. На рубеже 1941–42 гг. они связали более двадцати немецких и итальянских дивизий. Представьте себе, это войско появилось бы под Москвой в момент патовой ситуации, когда у немцев иссякали силы для наступления, а мы почти исчерпали оборонительный ресурс.



Зачем США готовили покушение на Гитлера



ПРОПУСТИМ несколько страниц календаря. 20 августа 1943 г. в Квебеке (Канада) собрались Рузвельт, Черчилль, начальники их штабов, руководители спецслужб США и Великобритании. О чем шел разговор? Курское сражение показало – исход Второй мировой войны предрешен. В Национальной библиотеке в Вашингтоне хранится протокол одного из квебекских заседаний, неведомо кем рассекреченный. Из него вытекает, что 20 августа начальники американских и британских штабов изучали возможность сговора с нацистскими генералами для ведения совместных операций против СССР. Курская битва, примем во внимание, закончится 23 августа.

Президент Рузвельт, насколь­ко известно, однозначно не при­­м­кнул к этому плану. Он осторожничал, ибо многие из прежних посулов шефа американской разведки Донована оказались несостоятельными. Надежней, с точки зрения главы Белого дома, было и дальше двигаться по двум непараллельным рельсам. В итоге возникло два документа. Один, т.н. план «Оверлорд» – высадка в Нормандии – будет озвучен при встрече со Сталиным в Тегеране. Другой же – план «Рэнкин» – формально не рассекречен по сию пору. Москве не полагалось о нем знать.

План «Рэнкин» подразумевал: антигитлеровская коалиция берет бразды правления и первым делом распускает Западный фронт. Берлин и остальные крупные города Германии открываются для высадки англо-американских десантов. Создаются условия для того, чтобы «демократы» взяли под контроль Прагу, Будапешт, Бухарест, Белград, Софию, Вену. Параллельно все высвобожденные дивизии вермахта перебрасываются на Восток в расчете на то, что война для СССР закончится где-то вдоль довоенной границы 1941 г., если не удастся удержать советские войска на линиях 1939 года. Ключевым моментом для качественного «разворота» событий должно было стать устранение Гитлера. Подготовкой заговора против него со второй половины 1943 г. руководила американская разведка. При покушении 20 июля 1944 г. Гитлер не погиб. Это смешало планы Вашингтона и Лондона, пришлось разыгрывать дальше союзническую партию перед Москвой, не избавляясь от камня за пазухой.



Инсценировка капитуляции



ФИНАЛ. 1945 год. Март месяц. В воспоминаниях Эйзенхауэра мы читаем: Западный фронт фактически рассыпался. Американские, британские войска, наталкиваясь на очаговое (?) спорадическое сопротивление, занимают свои оккупационные зоны. На Восточном фронте, однако, вермахт оказывает яростное сопротивление. У немцев были свои «камикадзе» – летчики бросали самолеты на советские переправы на Висле и Одере, врезались в танковые колонны. Добровольцы совершали «полеты без возврата» – горючего брали только до цели, чтобы под завязку загрузиться бомбами.

Под развал антигитлеровской коалиции союзники учинили за спиной СССР инсценировку капитуляции в Реймсе. Форма была соблюдена – вооруженные силы Германии сдавались – с отсрочкой на двое суток – вроде бы перед всей антигитлеровской коалицией. Но Йодль и Фридебург действовали по инструкции, согласно которой война против Советского Союза де-факто не прекращалась. Именно в силу, мягко говоря, двусмысленности реймского акта Москва настояла на повторной капитуляции Германии в Берлине, совершившейся 8 мая 1945 года.

Многие страницы Второй мировой только предстоит написать. Задача трудная и едва ли выполнимая, пока наиважнейшие документы, что могли бы высветить истинную позицию США и Великобритании, остаются недоступны для чужого глаза. Лондон обещает приподнять завесу секретности после 2023 года. Вашингтон не обещает ничего, цепко держась за догму – «за свою внешнюю политику США не извиняются».

Справка «АН»

ФАЛИН Валентин Михайлович – дипломат, политический и общественный деятель, доктор исторических наук, спичрайтер Громыко и Хрущева. Родился 3 апреля 1926 г. в Ленинграде.

Чрезвычайный и Полномочный Посол СССР в Федеративной Республике Германии (1971–1978); с 1978 г. – первый заместитель заведующего Отделом ЦК КПСС; политический обозреватель газеты «Известия» (1983–1986); с 1986 г. – председатель правления агентства печати «Новости» (АПН); с 1988 г. – заведующий Отделом ЦК КПСС; избирался народным депутатом СССР (1989–1991); Секретарь ЦК КПСС (1990–1991); кандидат в члены ЦК КПСС (1986–1989), член ЦК КПСС (1989–1991), лауреат Государственной премии СССР (1982).