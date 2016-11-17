Самую древнюю библейскую скрижаль продали за $850 тысяч

Этой прямоугольной каменной плите с высеченными библейскими Десятью заповедями полторы тысячи лет. Реликвия ушла с американского аукциона за 850 тысяч долларов. Эта скрижаль – самая древняя из всех известных.

Древнейшую реликвию продали на аукционе в Беверли-Хиллз 17 ноября, передает Русская служба «Би-би-си».

Религиозный памятник весит почти 50 килограммов. Для каменной плиты высотою в 61 сантиметр это немного. Заповеди высечены знаками самаритянского письма. Десять заповедей – основа иудейской и христианской веры.

На памятнике нет заповеди, которая запрещает произносить имя Господа всуе, потому что это уже было в обычаях самаритян.

Эксперты считают, что проданная табличка когда-то венчала вход в древнюю израильскую синагогу, которую разрушили римские завоеватели.