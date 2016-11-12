В Петербурге установили памятную доску адмиралу Колчаку

После долгих обсуждений, споров и голосований память адмирала Колчака все-таки увековечена на доме в Санкт-Петербурге, где проживал с1906 по 1912 годы белый адмирал. Инициатор мемориала – центр «Белое дело».

Координатор центра «Белое дело» Олег Швецов 12 ноября заявил о свершившемся историческом факте: мемориальная доска Александру Колчаку установлена, передает ТАСС.

Швецов сообщил, что согласование деталей монтажа мемориальной доски и того, как она должна выглядеть, заняло несколько лет, но в конечном итоге результат есть.

Идея мемориала Колчаку появилась в 2102 году и с тех пор не утихали споры о ней: были (и есть) противники этой идеи, в основном из движений, близких в коммунистическим.

Теперь на третьем доме по улице Большая Зеленина висит мемориальная доска, на которой написано, что здесь с 1906 по 1912 год жил выдающийся русский офицер, ученый и исследователь Александр Васильевич Колчак.

Сообщается, что надпись существенно сократили и отказались от портрета Колчака.