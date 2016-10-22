В Петербурге появилась мемориальная доска Колчаку

В Санкт-Петербурге на улице Большая Зеленина появилась мемориальная доска адмиралу Колчаку. Но она не совсем «мемориальная», скорее, наоборот: повесили доску активисты «Российского социалистического движения».

Надпись на доске гласит: «В этом доме жил Колчак А. В. - военный преступник и палач».

Активисты РСД предприняли превентивные меры против задуманного организацией «Белое дело», которые ранее проявили инициативу увековечить память адмирала Колчака, передает "Росбалт". Социалисты считают, что адмирал Колчак - не только ученый и военный, но еще и официально осужденный преступник, по приказу которого были убиты тысячи неповинных людей в Сибири во время Гражданской войны.