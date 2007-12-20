//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Здоровье

Природные антибиотики против стафилококка

№ 51(85) от 19.12.2007 [«Аргументы Недели », Врач-терапевт Вера РУСЛАНОВА ]

Природные антибиотики против стафилококка

 В СТАРИНУ целители не знали о золотистом стафилококке, но инстинктивно, на основании эмпирического опыта, применяли средства, содержащие мощные природные антибиотики. Многие из них нам хорошо знакомы.

 Например, губительны для золотистого стафилококка (а также спор дрожжей и плесневого гриба, возбудителей дифтерита и дизентерии, вирусов гриппа А2 и В) фитонциды свежего лука, чеснока, малины и черной смородины.

 Научно доказано антибактериальное действие на золотистый стафилококк и микобактерии туберкулеза фитонцидов капусты и хрена.

 Мощный спектр природных антибиотиков содержат многие лекарственные травы, которые стали применять для изготовления антибактериальных препаратов, в том числе против золотистого стафилококка. Это, например, цветки шалфея, трава зверобоя, чистотела. Экспериментально был доказан их эффект, не уступающий действию некоторых антибио­тиков.

 Исследованиями доказаны сильнейшие бактерицидные свойства большинства ароматических масел. В частности, масло чайного дерева наносили на кожу, использовали в ингаляциях, полосканиях, добавляли в ванну для уничтожения золотистого стафилококка, живущего на поверх­ности кожи и слизистых оболочках.

 Вот некоторые рецепты для лечения бактериальных инфекций, в том числе золотистого стафилококка.

 Фурункулы. Листья крапивы измельчить (2 ст. л.), залить холодной водой (1 л), настоять в течение 6–8 часов, процедить. Выпить в течение дня: 200 мл утром до завтрака, остальное пить понемногу – по 2–3 глотка через каждые 20–30 минут.

 Срезать лист алоэ, обмыть, срезать колючки, разрезать вдоль или растолочь. Наложить на больное место и перевязать, менять ежедневно. Хорошо вытягивает гной и способствует созреванию фурункулов.

 Нарезать мелко хозяйственное мыло, чтобы покрывало дно кружки. Добавить к 1 части мыла 2 части печеного лука. Растереть и хорошо смешать, прикладывать на больное место. Менять раз в сутки. Смесь очень хорошо очищает нарывы и фурункулы, помогает их быстрому созреванию.

 Послеродовой мастит, трещины на сосках. Класть на соски свеженатертую кашицу из яблок, смешанную со сливочным маслом. Это помогает излечить ссадины и трещины на сосках, а также на губах. Трещины на сосках обильно смазывать соком чистотела, давая время впитаться соку. Повторять смазывание 3–4 раза через 2–3 минуты. Выполнять эту процедуру 3–4 раза в день. Чем больше сока чистотела впитается в трещины сосков, тем быст­рее наступит улучшение.

 Энтероколит, дисбактериоз. Взять 1 ч. л. цветков календулы на стакан кипятка, настоять. Выпить в течение дня в промежутках между едой. Взять 20 г сухих корок плодов или 50 г зерен граната, залить стаканом воды, кипятить на медленном огне 30 минут, процедить. Пить по 1 ч. л. 2 раза в день.

 Рецепт для маленьких детей: 1 ст. л. сухих цветов ромашки аптечной залить стаканом кипятка, кипятить 5 минут, настаивать 4 часа, процедить. Давать по 1 ст. л. после еды.

 Инфекционный конъюнктивит. Прокипятить 1 ч. л. меда в стакане воды в течение 2 минут. Когда медовая вода остынет, ею делают примочки на глаза 2 раза в день (держать по 20 минут). Эту же воду капают в глаза по 2–3 капли 2 раза в день.
Залить стаканом кипятка 1 ст. л. цветков календулы. Настаивать, укутав, 30–40 минут, тщательно процедить сквозь чистую салфетку. Применять для промывания глаз.

 Молочница (кандидоз). Стакан цветков календулы залить подсолнечным или оливковым маслом, поставить в темное место на 7–10 дней. Полученное масло процедить, смазывать им пораженные участки кожи и слизистые оболочки.

 Для приема внутрь собирают ягоды можжевельника, траву тысячелистника, листья шалфея, эвкалипта, цветки ромашки аптечной, календулы, почки березы и тополя в равных пропорциях. Затем 2 ст. л. сбора заливают литром кипящей воды. Настаивают ночь в термосе и принимают по 1/3–1/4 стакана 3–4 раза в день за 30 минут до еды. Этот же настой можно применять для местных ванночек 1 раз в день. Курс лечения – 1 месяц.

 Публикуя эти рецепты, напоминаем, что прежде чем их использовать, убедитесь, что у вас действительно бактериальная инфекция. Ну а чтобы не заразиться стафилококком, соблюдайте элементарные правила санитарии. Помните, что 1%-ный раствор хлорамина справляется со стафилококком за 2–5 минут!

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости СМИ2

//live

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

«Наконец-то запущен процесс собирания русских земель!»

Пятилетие возвращения Крыма отмечается сегодня в России. В празднествах, как может, участвует и Порошенко, смело заявляя, что сразу после выборов «без торгов и договоренностей» вернет Крым Украине. О славном юбилее - Леонид ИВАШОВ...

//В мире

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Порошенко может лишиться права «варить любую кашу», заявил Пушков

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал громкое заявление президент Украины Петра Порошенко, не собирающегося «варить кашу» с Путиным в свете его последних предвыборных рейтингов.

//В мире

В Турции соединили подводную и наземную части «Турецкого потока»

В Турции соединили подводную и наземную части «Турецкого потока»

Оператор строительства газопровода «Турецкий поток» сообщил о завершении работ по соединению морской и наземной частей газопровода. Соединительный стык был сварен сегодня в Турции.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//В мире

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев ушел в отставку

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выступил на республиканских телеканалах с обращением к согражданам, в ходе которого объявил о своем решении покинуть президентский пост.

//В мире

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Бойцы ДНР уничтожили киевских военных в ответ на удары ВСУ по пригороду Донецка

Вооруженные силы Украины понесли новые потери в результате ответного удара защитников самопровозглашенной ДНР. Соответствующую информацию огласили сегодня в армии противостоящей Киеву республики.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Армия

Власти запутались в информации о размещении в Крыму бомбардировщиков

Власти запутались в информации о размещении в Крыму бомбардировщиков

Ракетоносцы Ту-22М3, размещенные в Крыму, способны уничтожить любые цели в Европе. Об этом заявил РИА Новости председатель комитета Государственной Думы по обороне генерал Владимир Шаманов.

//В мире

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Оглашен прогноз ученика Павла Глобы о «фантастических» итогах выборов на Украине

Украинский астролог Влад Росс сделал прогноз по поводу итогов выборов президента страны, которые должны состояться 31 марта. Предсказание приведено в заметке, опубликованной на страницах отечественных СМИ.

//Наука

Стали известны подробности новой экспедиции на Луну

Стали известны подробности новой экспедиции на Луну

В Москве рассказали о втором этапе полета на Луну. К спутнику Земли будет отправлена первая настоящая экспедиция. Этот эксперимент назван SIRIUS. Пока проходит имитация полета на Луну. Добровольцев закрыли в специальном комплексе. В экспедиционную команду вошли шесть человек

//Шоу-бизнес

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Ольга Бузова поняла, как правильно жить, гуляя у Кремля

Известная телеведущая и начинающая певица Ольга Бузова поделилась с подписчиками своими философскими размышлениями о жизни. В сообщении она советует, как стоит правильно жить.

//Новости партнеров

//Общество

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

О карме Александра I, Иосифа и Владимира

Ровно 5 лет прошло с начала «русской весны» в Республике Крым. Крымская редакция «Аргументов недели» вела тогда прямые трансляции в Интернете из Симферополя. В том времени было много мистического. Главное – в Крыму не прозвучало ни одного выстрела, хотя украинских военнослужащих было больше, чем на базе в Севастополе – российских.

//Шоу-бизнес

Алсу показала редкое фото с мужем в день кружевной свадьбы

Алсу показала редкое фото с мужем в день кружевной свадьбы

Певица Алсу семейную жизнь предпочитает не афишировать. Но сегодня исполнительница порадовала своих подписчиков, опубликовав романтичное фото с супругом, посвященное годовщине их брака.

//Новости СМИ2

//В мире

В Калифорнии бьют тревогу из-за макового ужаса

В Калифорнии бьют тревогу из-за макового ужаса

На минувшем уикэнде толпы американцев атаковали маковые поля в Калифорнии, чтобы сделать селфи-фото для инстаграмма. Власти бьют тревогу. В погоне за красивым кадром селферы бросают машины, где ни попадя, вытаптывают новорожденные цветы. В окрестностях проснулись гремучие змеи.

//Общество

Владимир Путин в очередной раз блеснул чувством юмора во время визита в Крым

Владимир Путин в очередной раз блеснул чувством юмора во время визита в Крым

Президент России Владимир ПУТИН не упустил нескольких случаев в очередной раз блеснуть чувством юмора во время визита в Крым на празднование пятой годовщины референдума.

//В мире

В бундестаге призвали срочно снять "крымские" санкции ЕС против РФ

В бундестаге призвали срочно снять "крымские" санкции ЕС против РФ

Депутат Бундестага Штефан Койтер призвал «срочно прекратить» европейские экономические санкции, введенные против России из-за присоединения Крыма, как противоречащие интересам Германии.

//Общество

Маргарита Симоньян защищает 82-летнюю женщину-педагога от силовиков

Маргарита Симоньян защищает 82-летнюю женщину-педагога от силовиков

В Якутии завели уголовное дело на 82-летнюю заведующую детским садом из-за того, что в том же дошкольном учреждении работают ее родственники. Об этом в своем Telegram-канале рассказала Маргарита Симоньян.

//Политика

Порошенко вызвали в суд с декларацией о доходах

Порошенко вызвали в суд с декларацией о доходах

Национальная общественная телерадиокомпания Украины вызвала в суд действующего украинского президента и кандидата на пост главы государства Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

//Экономика

Премьер-министр РФ подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр РФ подписал распоряжение об индексации зарплат бюджетников

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации зарплат федеральных служащих и бюджетников. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

//Новости партнеров

//Криминал

В Москве бизнесмен получил 2.5 года колонии за гибель 12 человек

В Москве бизнесмен получил 2.5 года колонии за гибель 12 человек

Московский предприниматель Аламбек Тогузаков приговорен к двум с половиной годам колонии по уголовному делу о пожаре в швейной мастерской, вспыхнувшем в 2016 году и унесшем жизни двенадцати человек.

//В мире

Торговые войны дорого обходятся США

Торговые войны дорого обходятся США

По данным Национального бюро экономических исследований, США в результате торговых войн лишились 8 миллиардов долларов. Конечно, эта сумма не делает погоды в бюджете страны и на неё не будут смотреть как на причину отменить санкции.

//В мире

Перебежчик из ВСУ поведал о сокрытии потерь воюющей с Донбассом армией Украины

Перебежчик из ВСУ поведал о сокрытии потерь воюющей с Донбассом армией Украины

Народная милиция непризнанной ЛНР опубликовала новое видео с рассказом перешедшего на сторону республики военнослужащего Вооруженных сил Украины Сергея Магденко о происходящем в противостоящей Донбассу армии.

//В мире

Украинские обменники обрушивают курс гривны накануне выборов

Украинские обменники обрушивают курс гривны накануне выборов

В обменных пунктах гривна начала дешеветь. Доллар, евро и рубль подорожали. Об этом сообщают украинские СМИ.

//Хайтек

Китайцы показали настоящего Робокопа. Он похож на мультяшного Валли

Китайцы показали настоящего Робокопа. Он похож на мультяшного Валли

Китайский производитель андроидов представила патрульный робот, который китайская полиция использует для обеспечения безопасности в Синьцзян-Уйгурском районе. Он оснащен гусеницами и похож на главного героя из мультфильма Валли.

//Хайтек

Чат-бот поможет найти авиабагаж

Чат-бот поможет найти авиабагаж

Многие авиаперевозчики уже активно используют возможности искусственного интеллекта, который способен эффективно заменить человека на некоторых видах деятельности. Например, уже давно стали обыденностью так называемые чат-боты – особые программы, способные вести переписку и имитировать общение с человеком.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

"Он никому не нужен", коллеги и бывшие друзья проигнорировали похороны Игоря Малашенко
2

Россиян ждут апрельские морозы и -30°С
3

Что такое подагра
4

Стали известны данные об обернувшемся потерями бое Нацгвардии и ВСУ в Донбассе
5

В России нашли дом, который можно купить на зарплату

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры