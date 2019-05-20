Беременность и тренажерный зал: полезен ли фитнес будущим мамам?

Беременность – это счастье в семье любой женщины, а отнюдь не болезнь, при которой врачи рекомендуют постельный режим. Поэтому фитнес во время беременности допустим, а также очень полезен и актуален по сей день.

Тренироваться необходимо для того, чтобы брюшной пресс оказывал поддержку мышцам матки как вспомогательный элемент, тем более, что он является одной из главных родовых сил. Физическая подготовка прямых мышц живота может снизить вероятность расхождения внутренних краев мышц или даже вовсе предотвратить диастаз.

Во временя беременности не любая женщина хочет рисковать и заниматься спортом, ведь врачи часто бывают против этого, аргументируя свой ответ чрезмерной нагрузкой для организма или же вредом для будущего малыша. К сожалению, не в каждом центре или клубе могут найти специальных подход к будущим мамам.

Если же женщина все же решилась заниматься собой и ходить на тренировки, то необходимо правильно подобрать фитнес-клуб для занятий. Можно обойти сотню фитнес-центров, но так и не найти подходящий. Вот тренеры «Зебры», например, довольно тщательно подбирают программу тренировок для каждой из будущих мам. С помощью специальных занятий можно не только улучшить физические показатели, но и позаботиться о полной безопасности. Нагрузка подбирается специалистом с учетом физиологических особенностей беременной женщины, используются только те упражнения, которые не смогут навредить малышу.

Среди доступных видов фитнеса для беременных являются плаванье, интенсивные пешие прогулки, профилактическая гимнастика, пилатес, а также некоторые упражнения йоги.

Занятия во время беременности обеспечат полное отсутствие болей в спине и лучшее самочувствие, более легкие и быстрые роды, меньшие последствия для фигуры и быстрое возвращение в форму после родов.

Достаточные ли это аргументы не отказываться от спорта во время беременности? Каждая женщина решает сама. Однако грамотное изменение физической нагрузки и чуткий контроль тренера принесут только пользу и маме, и ребенку.

Занятия фитнесом укрепляют сердечно-сосудистую систему благодаря выполняемым нагрузкам, помогают правильно дышать, учат расслаблять нервную систему, что важно в предстоящих родах.