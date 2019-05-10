Способ снизить риск преждевременной смерти выявили зарубежные исследователи

Зарубежные ученые выявили способ снизить риск преждевременной смерти. Об этом сообщили СМИ.

Как пишет интернет-ресурс ctv.by, группа специалистов из Австралии, Норвегии и Великобритании по результатам проведенного ими исследования пришла к выводу, что вероятность преждевременной смерти уменьшает нормальная и высокая физическая активность.

Один из самых простых способов повысить физическую активность – устраивать прогулки, отмечается в процитированной заметке. Быстрая ходьба полезна для здоровья, при этом почти полностью исключена вероятность растяжения мышц и других травм.

Ранее не текущей неделе сообщалось, что медики обозначили возможные признаки скорого наступления инфаркта миокарда.