В департаменте здравоохранения призвали не высасывать яд из раны при укусе змеи

Главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников развеял миф, что при укусе змеи надо просто высосать яд из раны или продезинфицировать алкоголем. В весенний период змеи могут быть особенного агрессивны.

"Если вас на прогулке укусила змея, высасывать яд не нужно... это не действенно...Нельзя также прижигать место укуса либо прикладывать лед. Недопустимо надрезать и вообще трогать ранку, чтобы не занести инфекцию. Кроме того, самой опасной и распространенной ошибкой при оказании первой помощи пострадавшему является применение жгута, который накладывают на руку или ногу... это может привести к серьезным осложнениям. Есть миф, что алкоголь помогает нейтрализовать яд...", - посоветовал эксперт агентству городских новостей "Москва".

Специалист отметил, что опасная реакция на укус обусловлена аллергической реакцией на яд. Тяжельников рекомендует пить больше воды, обработать рану антисептическим раствором, наложить лёгкую бинтовую повязку (тканевую). По его словам, необходимо сразу вызвать машину скорой помощи или обратиться в ближайший медпункт.

Отмечается, что при транспортировке пострадавшего необходимо проследить, чтобы тело было в горизонтальном положении и не двигалось.

"...отсутствие жжения, отека и боли в месте укуса может говорить о неядовитости змеи", - заключил эксперт.