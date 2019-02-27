Приводящие к обострению гипертонии пищевые привычки обозначили кардиологи из США

Работающие в Соединенных Штатах специалисты выявили пищевые привычки, приводящие к обострению гипертонии. Об этом идет речь в публикации, которая некоторое время назад появилась в российском сегменте интернета.

Как пишет сайт menslife.com, медики из американской кардиологической ассоциации советуют гипертоникам ограничить употребление кофе. Если у человека регулярно наблюдается повышенное артериальное давление, ему следует полностью отказаться от данного напитка. Кофе можно заменить цикорием.

Также кардиологи призывают пациентов, страдающих от гипертонии, с осторожностью относиться к алкоголю, острым пряностям и травам, говорится в процитированной заметке.

Ранее на текущей неделе сообщалось, что канадские исследователи выявили признак, который может свидетельствовать о наступлении «немого» инсульта головного мозга.