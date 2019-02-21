Росстат раскрыл основные причины смертности среди мужчин

В Росстате подсчитали, что же является основной причиной смертности среди российских мужчин. В список вошли внешние причины, болезни сердца, сосудов и пищеварительного тракта, инфекции и паразиты.

Больше всего за 2017 год – 102 тысячи мужчин – ушли из жизни из-за инфарктов и инсультов. Следующей по количеству смертей (86,9 тысяч мужчин) причиной являются ДТП, несчастные случаи, травмы, несовместимые с жизнью. Также в первую тройку попали смерти из-за онкологии.

Помимо всего прочего, частой причиной гибели мужчин выступают проблемы с пищеварением, инфекции и паразиты, заболевания дыхательных органов, передаёт ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на RT.