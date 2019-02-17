Ученые рассказали, как питаться, чтобы избавиться от жира на животе

Ученые рассказали, употребление каких продуктов поможет желающим похудеть добиться стройности, в частности – избавиться от жира на животе. Морить себя голодом при этом вовсе не потребуется.

Британские исследователи опубликовали научную работу под названием «Качественное потребление белка, обратно пропорционально связанное с брюшным жиром». В исследовании утверждается, что добиться желаемой стройности можно, повысив количество и качество употребляемого в пищу белка.

«Употребление белка в пищу может уменьшить тягу к еде на 60%, повысить метаболизм и сократить количество потребляемых калорий на 441 ккал в день», - приводят ученые результаты исследования.

Желающим избавиться от висцерального (брюшного) жира в долгосрочной перспективе рекомендуется включить в свой рацион на регулярной основе куриные яйца, мясную и рыбную продукцию (куриная грудка без кожи, приготовленная на гриле, консервированный тунец), миндаль, красную чечевицу, запеченные бобы (фасоль). Ученые советуют также дополнить рацион питания продуктами, богатыми растительными волокнами (клетчаткой). А вот от сахара и сахаросодержащих напитков следует отказаться.

Кроме того, ученые советуют поддерживать организм в тонусе аэробными нагрузками, такими как ходьба, бег или плавание, сообщает Daily Express.