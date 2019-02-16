Названы четыре манеры питания, ведущие к хронической усталости

Диетолог из США Мелисса Майер назвала четыре основные привычки, провоцирующие усталость. По ее утверждению, помимо сна, влиять на продуктивность в течение дня могут и пищевые пристрастия.

Так к состоянию хронической усталости может вести недостаток в организме человека железа. Его источником являются курица, говядина, рыба, злаки, орехи и бобовые, которые должны быть в рационе.

Часто в борьбе с лишним весом люди отказывают себе в углеводах. Чтобы повысить свою трудоспособность, Майер рекомендует есть каши, цельнозерновой хлеб и макароны из твердых сортов пшеницы.

Еще одной привычкой, ведущей к недостаточной энергии, является общая несбалансированность рациона. Следует пересмотреть свою схему питания, включить в пищу фрукты и овощи, молоко и белки.

Также зачастую к состоянию усталости и сонливости приводит недостаточное потребление воды. Избежать перепадов настроения и даже головной боли поможет контроль за потреблением количества жидкости.