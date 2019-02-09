Аппарат для реабилитации больных после инсульта создали в России

Аппарат состоит из нейрогарнитуры и нейротренажера для рук. Он может помочь людям, перенесшим инсульт, проходить реабилитацию у себя дома. Сейчас аппарат проходит процедуру получения медицинской сертификации.

Руководитель проекта объяснил, что в больницах зачастую не хватает специалистов, способных заниматься с постинсультными больными, передаёт РИА Новости. «В силу нехватки таких специалистов и того, что больного выписывают рано, такая реабилитационная помощь ограниченна. И люди остаются сами по себе. Таким образом, появляется необходимость лечения дома», - объяснил он актуальность аппарата. Также он заверил, что тренажёр способствует быстрому восстановлению больного.