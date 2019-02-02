Российские учёные изобрели вакцину от Эболы

Учёные из Новосибирска закончили тестирование препарата против лихорадки Эбола. Специалисты сообщают, что вакцина прошла все необходимые клинические испытания и готова к использованию.

Прогресса в лечении опасной лихорадки смогли достичь исследователи Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор». «В этом году наши ученые завершили клинические испытания вакцины против Эболы. Она теперь готова к применению», - рассказал глава наукограда Кольцово Николай Красников.

Лихорадка Эбола особенно опасна из-за высокой смертности, а также быстрого распространения. Кроме того, вирус может передаваться и через трупы инфицированных. Последний раз крупная вспышка лихорадки произошла в 2013 году, передаёт ТАСС.