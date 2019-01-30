Как алкоголь меняет ДНК человека

Учёные из США установили, что регулярное употребление большого количества алкоголя может привести к генетическим изменениям, влекущим за собой усиление желания выпить.

Специалисты из Йельской школы медицины и Ратгерского университета сделали выводы, что частое употребление крепких напитков приводит к изменениям генов PER2 и POMC, которые отвечают за биологические часы и реакции на стресс, передаёт РИА Новости.

Исследователи работали с тремя группами испытуемых: участники первой группы выпивали редко, во второй люди употребляли достаточно большое количество спиртного, а третью группу составили алкоголики. У членов двух последних групп наблюдались изменения в генах, называемая метилированием. Это приводило к снижению скорости выработки белков. Кроме того, любовь к спиртному сказывалась и в стрессовых ситуациях.

«Мы обнаружили, что у людей, которые много пьют, ДНК может меняться таким образом, что возникает большее желание выпить. Это может помочь объяснить, почему алкоголизм является такой сильной зависимостью», - сообщил один из учёных.